Garsonluk yapan 41 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde, 41 yaşındaki Mesut Aşcıoğlu'nun yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Arkadaşlarının uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine durumu bildirmesiyle başlayan olay, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Olay, İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Aşcıoğlu'nun arkadaşları, uzun süre kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, Aşçıoğlu'nun yalnız yaşadığı eve yönlendirildi. Garsonluk yaparak geçimini sağlayan Aşcıoğlu'nun evine gelen ekipler, cansız bedeni ile karşılaştı.

Evde yapılan incelemelerin ardından Aşcıoğlu'nun cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Ölüm sebebi ve olayın arkasındaki nedenlerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı