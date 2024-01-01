Acı olay: Av tüfeğiyle vurulan şahıs yaşamını yitirdi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları Mahallesi'nde bir kişi, yol kenarında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Poyrazdamları Yağbasan yolunda meydana geldi. Vatandaşlar, silah sesi duyarak olay yerine gittiklerinde, çiftçilikle uğraşan Aziz Akay'ı (54) traktörünün yanında av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. Durumun sağlık ve jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Akay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Aziz Akay'ın ölümü, ailesi ve çevresinde derin üzüntüye neden oldu. Jandarma ekipleri olayın failini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Salihli'de yaşanan bu acı olay, güvenlik güçlerinin detaylı bir soruşturma başlatmasına neden olurken, olayın arkasındaki nedenler henüz açıklığa kavuşmamış durumda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı