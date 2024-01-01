Tekerlek faciası: Traktör römorkundaki kaza sonucu bir şahıs hayatını kaybetti

Tokat'ta meydana gelen talihsiz bir olayda, traktörün römorkunda bulunan tekerlek, yanında bulunan şahsın üzerine düşmesi sonucu Kadir Cankurt hayatını kaybetti.

Tokat-Turhal karayolu Yeniyurt Mahallesi Zekai Gümüş Caddesi üzerinde yaşanan kaza, 60 HV 471 plakalı traktörün sürücüsü R.Ö'nün yanında bulunan Kadir Cankurt'un üstüne römorkta bulunan çuvalların üzerindeki tekerleğin düşmesiyle gerçekleşti. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralanan Cankurt, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Cankurt, hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta yaşanan bu acı olay, traktör ve tarım araçları kullanımında alınması gereken güvenlik tedbirlerini bir kez daha gündeme getirirken, aile ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı