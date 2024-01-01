Dengesini kaybedip düşen motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kaza, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına neden oldu. Kazaya dair saniye saniye görüntüler, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde gerçekleşen olayda, M.Ö. (15) yönetimindeki 16 AYA 600 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi ve sürüklendi. Sürüklenen motosikletin sürücüsü, karşı yönden gelen Aydın M. (39) yönetimindeki 16 BAR 920 plakalı otomobilin altına girdi.
Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazaya dair detaylar, olayın yaşandığı anı saniye saniye gösteren güvenlik kamerası görüntülerinde açıkça görüldü.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kamerası görüntülerinden elde edilen bilgiler de kaza hakkında daha fazla aydınlatma sağlayacak. Kazanın neden meydana geldiği ve sorumluların belirlenmesi için yapılan inceleme devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.