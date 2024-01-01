Kumar baskını: 5 kişi gözaltına alındı, 20 bin 275 tl ceza kesildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye düzenlenen kumar baskınında 5 kişi gözaltına alınırken, bu kişilere kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere toplamda 20 bin 275 TL ceza kesildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Meydan Mahallesi Çocuk Parkı Sokak'ta bulunan bir kahvehanede kumar oynandığına dair yapılan çok sayıda ihbar üzerine baskın düzenledi. Kahvehanede yapılan aramada bir masada 40 adet iskambil kağıdı, okey taşları ve para ile poker oynandığı tespit edildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, masada kumar oynayan A.C., M.A., C.D., Ö.K. ve Y.A. isimli 5 kişi ile iş yeri sorumlusu M.M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada ele geçirilen iskambil kağıtları, okey taşları ve masada bulunan 150 TL'ye el konulurken, iş yerinin daha önce de kumar oynatmaktan ve kapalı alanda sigara içirmekten 2 kez mühürlendiği belirlendi. İş yeri sorumlusu M.M.Ç. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapılırken, A.C., M.A., C.D., Ö.K. ve Y.A. isimli şahıslara ise kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere toplamda 20 bin 275 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı