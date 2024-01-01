Uyuşturucu ve kumar operasyonu: Evde ele geçirilenler şaşırttı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni yılın ilk gününde gerçekleştirilen bir operasyonda bir evde çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve kumar makinası ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan şahıs, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ilçesi mülki sınırları içerisinde bir şahsın evinde gerçekleştirilen aramada, uyuşturucu ve 2 adet kumar makinesinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“01 Ocak 2024 tarihinde, Adli Makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan operasyonda, şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, uyuşturucu ve 2 adet kumar makinesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, şüpheli şahsın ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.”

Yapılan operasyonun ardından ortaya çıkan detaylar, bölgede uyuşturucu ve kumarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin etkin çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı