Gazze Şeridi'nde yeni yılın gölgesinde acı: Çocukların tek dileği savaşın son bulması

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 87 gündür devam eden bombardımanı altında, çocuklar yeni yılın gelmesiyle birlikte tek dileklerini "savaşın artık sona ermesi" olarak belirtirken, yaşanan acılar dünya yılbaşı kutlamalarıyla bir kez daha karşılaştırıldı.

Şeyh Sinan Mahallesi Derinyol Sokak'ta yaşayan Filistinli Houria Abu Issa,

"Filistinli çocuklar roket altında yaşarken, dünya yılbaşını kutlamalar ve havai fişeklerle, mutlu bir atmosferde kutluyor"

diyerek

Gazze'nin zor durumuna dikkat çekti. İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de, yılbaşı havai fişekleri yerine düşen bombaların ışığıyla aydınlandı.

Maghazi Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler, yeni yıl için dileklerini söyledi.

Gazzeli bir kadın,

"Geçtiğimiz yıl savaş, bombalama, yerinden edilme, bir yerden bir yere kaçma ve güvenli bir yer arayışıyla çok zor geçti"

dedi.

Filistinli anne,

"Allah’ın Filistin’i korumasını ve güç vermesini istiyorum. Ayrıca yeni yılın iyi bir yıl olmasını, savaşın sona ermesini ve Filistin halkının birleşmesini diliyorum"

şeklinde konuştu.

Gazzeli çocuk Ahmed Abu Ghossein, geçen yıl bombardımana maruz kaldıklarını ve füzeler yüzünden evlerinden kaçtıklarını belirterek,

"Umarım savaş sona erer ve evlerimize sağ salim döneriz"

dedi.

Maghazi Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler için ekmek pişiren Ebu Ali El-Salhat ise, savaşın bitmesi, yıkımın durması ve Gazze'de barışın hakim olması temennisinde bulundu.

Houria Abu Issa adlı Filistinli çocuk, yaşadıkları sürekli yer değiştirmenin ve savaşın gölgesinde, dünya yılbaşı kutlamalarının neşeli atmosferiyle karşılaştıklarını ifade etti. Babasını İsrail saldırılarında kaybeden Issa,

"Bu yılki dileğim savaşın sona ermesi ve evime dönüp ailemi ve sevdiklerimi görebilmek"

dedi.

Gazze'de yaşanan acılar, dünyanın diğer bölgelerindeki yeni yıl kutlamalarıyla birlikte düşündürücü bir tablo oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı