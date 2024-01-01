Camdan ateş açan şahıs bekçiler tarafından yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Şeyh Sinan Mahallesi Derinyol Sokak'ta E.G. isimli bir kişi, oturduğu ikametin camına çıkarak silahla havaya ateş açtı. Olayı fark eden devriye gezen bekçi görevlileri, şahsı tespit ederek müdahalede bulundu. Ancak E.G., zorluk çıkarınca polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, E.G.'yi ikna ederek kurusıkı tabancayı teslim almayı başardı. Ateş açma olayının ardından gözaltına alınan E.G. hakkında adli işlemler başlatıldı.
Çorlu'da yaşanan bu tehlikeli anlar, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle sona erdi. Olay, şehirdeki güvenlik tedbirlerinin önemini bir kez daha vurgularken, vatandaşların da dikkatli olmaları gerektiğini gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.