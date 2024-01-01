Camdan ateş açan şahıs bekçiler tarafından yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Şeyh Sinan Mahallesi Derinyol Sokak'ta E.G. isimli bir kişi, oturduğu ikametin camına çıkarak silahla havaya ateş açtı. Olayı fark eden devriye gezen bekçi görevlileri, şahsı tespit ederek müdahalede bulundu. Ancak E.G., zorluk çıkarınca polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, E.G.'yi ikna ederek kurusıkı tabancayı teslim almayı başardı. Ateş açma olayının ardından gözaltına alınan E.G. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Çorlu'da yaşanan bu tehlikeli anlar, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle sona erdi. Olay, şehirdeki güvenlik tedbirlerinin önemini bir kez daha vurgularken, vatandaşların da dikkatli olmaları gerektiğini gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı