Kayan araç önce simit arabasına, sonra direğe çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, dönüş yaparken kayan bir araç, önce simit arabasına çarptı, ardından beton elektrik direğine çarparak kaza geçirdi. Olayda yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Armada City mevkiinde meydana geldi. Yokuş aşağı seyreden A.B. idaresindeki 59 AEM 542 plakalı otomobil, Yükselen Caddesi’ne dönüş yaparken kayarak kontrolünü kaybetti. Önce simit arabasına ardından da beton elektrik direğine çarpan aracın çarpışma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla izlendi.

Kazayı haber alan itfaiye, ambulans ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kaza ile ilgili polis tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Çorlu'da meydana gelen bu korkunç kaza, sürücülere dikkat çağrısında bulunurken, trafik kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı