Kaçan şüpheli, polis takibi sonrasında cami tuvaletinde yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir şüpheli, polis kovalamacası sonucunda Hamidiye Camisi tuvaletinde yakalandı. 25 yaşındaki şüpheli A.R.'nin üst aramasında ise yaklaşık 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olay, Salihli'de devriye gezen polis ekiplerinin, durumundan şüphelendikleri bir şahsa dur ihtarında bulunmalarıyla başladı. Ancak şahıs, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından başlatılan kovalamaca sonucunda şüpheli, Hamidiye Camisi tuvaletinde yakalandı.

Gözaltına alınan A.R., polis merkezine götürülerek işlemleri için emniyete teslim edildi. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinde bulunan yaklaşık 6 gram metamfetamin ise polisin dikkatini çekti. Emniyet birimleri, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, şüphelinin metamfetamin bulundurma ve kaçma suçlarından yargılanacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı