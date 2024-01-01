Gençlerin üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuğu

Gaziantep'in Başpınar Organize Sanayi Bölgesi istikametinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir otomobilin üzerine çıkan iki genç, tehlikeli bir şekilde seyahat etti. İpekyolu mevkiinde yaşanan bu olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otomobilin üstüne çıkan gençler, dakikalarca seyahat etmeleriyle çevredekileri şaşkına çevirdi. Araç sürücüsü ve gençlerin gösterdiği tehlikeli davranışlar, izleyenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Tehlikeli yolculuk esnasında aracın üzerindeki gençlerin rahat tavırları, olayın vahametini daha da arttırdı. Diğer sürücülerin ise bu duruma karşı tepkisi büyük oldu. Yetkililer, bu tür tehlikeli davranışların trafik kurallarına aykırı olduğunu ve ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlatarak, sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı