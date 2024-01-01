Şanlıurfa’da elektrik kesintisi

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler;
“Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Kösecik, Uluhan, Yolyazı, Terzi, Kanatlı, Ernebi, İncirağacı, Sendebelen, Konak, Büyükmirdesi, Çiçekli, Direkli, Canpolat, İnanlı, Eskikale, Abalar, Kırbalı, Reyhanlı, Başaran, Süleymaniye, Defterdar bölgelerine,
Yarın 08.00-13.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Karatepe bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Nergizli, Yaban, Bakımlı, İncirli, Bozca, Karakuzu, Mehmetçik, Türkeli, Dedeköy, Taşyaka, Dinçkök, Eser bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Yıldırım, Sarayaltı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Karakeçi, Aşağıalınca, Turna, Altınpınar, Altınlı, Tanrıverdi, Taşönü, Arabuk, Ülkülü, Şekerli, Taşlı, Çağdaş, Salor, Batı, Keçiburcu, Büyükkazanlı, Altınahır, Anacak, Gözeli, Oyman, Ortanca, Kurbağalı, Yeleken, Siverek, Yoğunca, Atmaca, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Yücelen, Dicle, Gözelek, Hayriye, Bağlar, Fırat, Ayvanat, Şirinkuyu, Şair İbrahim Rafet, Hamidiye, Abdalağa, Haliliye, Kale, Hasan Çelebi, Gülabibey, Karakoyun bölgelerine,
Yarın 09.30-13.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Ağılmus, Özveren, Akçakebir, Karapınar, Uzuncuk, Yedikuyu, Büyüksalkım, Pınarbaşı, Külaflı, Ağızhan, Kuyucak, Türkmen, Şeyhzeliha, Gölgen, Hamurkesen bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı korukezen, öğütçü, büyükkargılı, yarımtepe, günışık bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Karacurun, Bahçelievler bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Meydankapı, Koruklu, Baykuş, Eke, Şahinalan, Yakacık, Yukarıyarımca, Akkuş, Huzurlu, Minare, Kılıçlı, Doruç, Küçükminare, Parapara, Tahılalan, Aşağıyarımca, Ahmetkara, Dayanıklı, Tozluca, Balkat, Diriliş, Buldum bölgelerine,
Yarın 09.30-18.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Kösecik, Payamlı, Dağyanı, Sefalı, Direkli, Oyuktaş, Canpolat, Çiftçibaşı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi, Devteyşti, Şahin, Mehmetçik bölgelerine,
Yarın 08.00-13.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Hacıbayram, Eyyüp Nebi, Onikiler, Osmanlı, Şahinler, Hayati Harrani, Türkmeydanı, Muradiye, Kendirci, Selçuklu, Eyüpkent, Ruha, Süleymanşah, Asya, Paşabağı, Sancaktar, Sırrın, Paşabağı, Sancaktar, Sırrın, İmam Bakır bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Kurudere, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Başgök, Yakacık, Küçükminare, Parapara, Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Kurudere, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Başgök, Yakacık, Küçükminare, Parapara bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşören, Kubacık, Gözeller, Ulucanlar, Nadire, Akdilek, Keçikıran, Sağlık, Başören, Karaman, Selman, Horozköy, Kınalı, Yardımcı, Güneş, Mutluca, Mamuca bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet, Cumhuriyet, 15 Temmuz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Koçhisar bölgelerine,
Yarın 08.00-13.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Ağırtaş, Kocaali, Aşağıalmaşar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı İnnaplı, Surtepe, Saha bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Salihler, Tatlıca, Topçu, Donandı, Kırmıtlı, Sakça, Bilece, Uğurhan, Yağmuralan, Güvenç, Buket, Nimet, Erecek, Gündaş, Şanlı, İncedere, Edebey, Onortak, Sevimli, Dorumali, Okaylar, Çokalan, Yalınlı, Yeni, Fevzi Çakmak, Süleymanşah, Gülveren, Adnan Menderes, Zorlu, Öncül, Alatlar, Zeytindalı, Şahinler, Ceylanlı, Adnan Menderes, Erdemler, Donandı, Sakça, Vize, Büyücek, Aşağıderen, Büyüknaneli, Yusufbey, Yukarıderen, Aydınlı, Deniz, Alatlar, Çakırlar, Ayranlı, Boybeyi, İkizce, Gülveren, Hacıekber, Arıcan, Bolatlar, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Şehitnusretbey, Sınırgören, Mil, Köseören, Edebey, Onortak, Aşağıbeydaş, Sevimli, Yediyol, Dorumali, Geçittepe, Yukarıbeydaş, Aşağıçinpolat, Kurudere, Ortaören, Nusretiye, Yeşerti, Uğurtaş, Ceylanlı, Adnan Menderes, Fişenge, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Güllübağ, Sugeldi, Küplüce, Büyükağacı, Sakça, Onortak bölgelerine” elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.