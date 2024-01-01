6 Şubat depremleri kaç atom bombası gücündeydi?

Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt 6 Şubat Pazarcık depreminin 472.4 atom bombası gücünde olduğunu bildirdi. Bugün meydana gelen Japonya depremi için ise “Bu sabah Japonya’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ortaya çıkardığı enerji miktarı 167 atom bombasına eş değerdir” dedi.

PAZARCIK DEPREMİ 472,4 ATOM BOMBASI GÜCÜNDEYDİ

6 Şubat’ta meydana gelen Pazarcık depreminin 472.4 atom bombası, Elbistan-Ekinözü depreminin ise 167 atom bombasına eş değerde bir enerjiyi ortaya çıkardığını bildiren Baturhan Öğüt, “7,9 Erzincan depremi 472.2 atom bombasına eş değer; 7,6 Gölcük depremi 264 atom bombasına eş değer bir enerji ortaya çıkarmıştı” dedi.

ANADOLU COĞRAFYASI 639 ATOM BOMBASI GÜCÜNÜ 9 SAAT ARAYLA YAŞADI

Bazı kıyaslamalarda bulunan Öğüt, “7,6 Elbistan-Ekinözü depreminin gücü ile eş değer bir depremi bu sabah Japonya yaşamıştır. 9 saat arayla yaşadığımız depremin toplam ortaya çıkardığı enerji miktarı 639 atom bombasına eş değerdir. Anadolu coğrafyasının yüzde 67 si büyük bir darbe almıştı. Anadolu coğrafyası 639 atom bombasının yıkım gücü ile eş değer yıkıcı depremi 9 saat arayla yaşamıştır” açıklamalarında bulundu.