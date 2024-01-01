Malatya’da Elemendik konteyner kentte isyan

Konteyner kent sakinleri, son günlerde sürekli elektrik kesintileri yaşandığını ve bu kesintilerin uzun süre devam ettiğini ifade etti. Elektrik olmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, özellikle marketlerin kapalı olması nedeniyle temel yaşam malzemelerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Elektrik kesintisinin uzun sürmesi ve marketlerin kapanması nedeniyle vatandaşlar, sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalıştı. Birçok kişi, yaşadıkları mağduriyeti paylaşarak yetkililere seslendi ve sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

Elemendik konteyner kent sakinleri, elektrik kesintisinin yanı sıra temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına marketlere ulaşamamanın da büyük bir sıkıntı yarattığını belirtiyor. Bu durumun çözümü için yetkililerden acil müdahale ve çözüm bekleniyor.