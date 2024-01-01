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Yarın dikkat! Samsun’da elektrik kesintisi alarmı

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Samsun'da 2 Ocak 2024 Salı günü planlanan elektrik kesintileri, birçok ilçede ve mahallede yaşamı etkileyecek. İşte kesintilerin detayları:

Yarın dikkat! Samsun’da elektrik kesintisi alarmı mask
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Samsun'da 2 Ocak 2024 Salı günü planlanan elektrik kesintileri, birçok ilçede ve mahallede yaşamı etkileyecek. İşte kesintilerin detayları:

İLKADIM

Elektrik Kesintisi Süresi: 7 saat 30 dakika

Etkilenen Mahalleler: Kadamut , Kapaklı , Uzgur , Çivril ,Mahallesi

Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 16:30

AYVACIK

Elektrik Kesintisi Süresi: 7 saat 30 dakika

Etkilenen Mahalleler: Çamalan , Kabaklık Mahallesi

Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 16:30

SALIPAZARI

Elektrik Kesintisi Süresi: 7 saat 30 dakika

Etkilenen Mahalleler: Gökçebaşı Mahallesi

Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 16:30

ÇARŞAMBA

Elektrik Kesintisi Süresi: 7 saat 30 dakika

Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 16:30

ALAÇAM / SAMSUN:

Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat 30 dakika

Etkilenen Mahalleler: Akbulut , Aşağıkoçlu , Bekiroğlu , Demircideresi , Doğankent , Etyemez , Fatih , Harmancık , Köseköy , Pelitbüküsekecek , Umutlu , Yoğunpelit , Yukarıısırganlı , Şirinköy Mahallesi.

Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 12:00

Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 16:30

KAVAK

Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat

Etkilenen Mahalleler: 19 MAYIS Mahallesi

Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 13:00

Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 16:00

HAVZA

Elektrik Kesintisi Süresi: 2 saat

Etkilenen Mahalleler: Demiryurt , Ilıca , Kayabaşı , Kocaoğlu , Sivrikese   Mahallesi.

Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 13:30

Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 15:30.

 

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01 Oca 2024 - 17:57 Samsun- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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