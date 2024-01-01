Yarın dikkat! Samsun’da elektrik kesintisi alarmı

Samsun'da 2 Ocak 2024 Salı günü planlanan elektrik kesintileri, birçok ilçede ve mahallede yaşamı etkileyecek. İşte kesintilerin detayları:
İLKADIM
Elektrik Kesintisi Süresi: 7 saat 30 dakika
Etkilenen Mahalleler: Kadamut , Kapaklı , Uzgur , Çivril ,Mahallesi
Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 16:30
AYVACIK
Elektrik Kesintisi Süresi: 7 saat 30 dakika
Etkilenen Mahalleler: Çamalan , Kabaklık Mahallesi
Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 16:30
SALIPAZARI
Elektrik Kesintisi Süresi: 7 saat 30 dakika
Etkilenen Mahalleler: Gökçebaşı Mahallesi
Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 16:30
ÇARŞAMBA
Elektrik Kesintisi Süresi: 7 saat 30 dakika
Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 16:30
ALAÇAM / SAMSUN:
Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat 30 dakika
Etkilenen Mahalleler: Akbulut , Aşağıkoçlu , Bekiroğlu , Demircideresi , Doğankent , Etyemez , Fatih , Harmancık , Köseköy , Pelitbüküsekecek , Umutlu , Yoğunpelit , Yukarıısırganlı , Şirinköy Mahallesi.
Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 12:00
Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 16:30
KAVAK
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Etkilenen Mahalleler: 19 MAYIS Mahallesi
Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 13:00
Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 16:00
HAVZA
Elektrik Kesintisi Süresi: 2 saat
Etkilenen Mahalleler: Demiryurt , Ilıca , Kayabaşı , Kocaoğlu , Sivrikese Mahallesi.
Başlama Zamanı: 02 Ocak 2024 Salı 13:30
Bitiş Saati: 02 Ocak 2024 Salı 15:30.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.