O deprem sonrası Yer Bilimcilerden uyarı yağdı!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Arkadaşlar, Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4,2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür’e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli, gereken önlemler alınmalıdır. Deprem dirençli kentler istiyoruz, sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da konuyla ilgili olarak, "Yeni yılın ilk günü 16.28’de Pülümür kırığının doğu ucunda, Süleymanuşağı köyünde, 5 km derinlikte, M4,2 büyüklüğünde olan deprem, Kuzey Anadolu Kırığı'nın ikincil kolundadır. Erzincan ile Bingöl arasında gerginlik birikimi sürmektedir. 1992’den beri bu kesimde büyük deprem gözlenmiyor" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, bölgedeki yerleşim alanlarına daha fazla dikkat edilmesi ve deprem riskini azaltacak önlemlerin acil bir şekilde alınması gerektiğini vurguladı.