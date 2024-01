Dilenci krizi git gide büyüyor

6 Şubat tarihli depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Malatya’da son günlerde dilenci sayılarında bir artış yaşanıyor. Duygu sömürüsü yaparak insanlardan para dilenen dilenciler, vatandaşları isyan ettiriyor.Genellikle kadın ve küçük yaştaki çocuklardan oluşan bu dilencilerin bir şebeke tarafından mı dilendirildiği merak konusu olurken vatandaşlar ise yetkili kişi ve mercileri göreve davet ettiler.

Dilencilerden veryansın eden Ahmet Şükrü isimli vatandaş, “Yeter artık her köşe başında bir dilenci var. Sıra sıra dizilmişler para versen bir dert, vermesen bir dert. Acıyıp birine para verince, diğeri de istiyor. Gerçekten ihtiyaçlarımı var yoksa dilenmeyi adet mi edinmişler bilmiyorum ama çoğu vatandaşın duygularını istismar ediyorlar” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARI DA ORTAK ETMİŞ”

Nurgül Yılmazer isimli vatandaş ise, “Bıktık usandık artık bu dilencilerden ‘Allah rızası için’ diyerek dini kullanarak insanlardan para topluyorlar. Şimdi bazıları buna çocukları da ortak etmiş. Kendi caddenin bir tarafında dileniyor, çocukta karşı tarafta çalgı çalarak para topluyorlar” ifadelerine yer verdi.

“ÇÖZÜM BULUNSUN”

Dilencilerin hemen hemen hep aynı yeri mesken tuttuğunu kaydeden Hasan Çakmaklı isimli vatandaş, “Dilenciler hemen hemen her gün aynı yerde durarak insanlardan para talep ediyorlar. Ben her gün işe giderken rastlıyorum kadının biri sabah saat 08.00’de kucağında çocuğu ile Şire Pazarı alanında Çevre Yoluna çıkılan merdivenlerin başına oturuyor ve çocuğunu bahane ederek gelen geçenden para dileniyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz lütfen bu soruna bir an önce çözüm bulunsun” diye konuştu.

“MAĞDUR OLDUĞUNA İNANMIYORUM”

Melike Soluk isimli vatandaş ise, “Üst geçitlerde, köşe başlarında her yerde dilenci var. Bir yanda yıkılan ve mağdur olan bir şehir varken diğer yanda ise insanların vicdanı ile oynayan, duygu sömürüsü yapıp kendine mağdur süsü vererek para dilenen insanlar var. Eğer gerçekten paraya ihtiyaçları varsa sosyal hizmetlere veya belediyelere başvurabilirler ama ben şahsen hiçbirinin mağdur olduğuna inanmıyorum. Tamamen insanları kandırarak para topluyorlar. Gitgide kangrenleşen ve artık çocukların da alet edildiği bu soruna bir çözüm bulunsun” dedi.