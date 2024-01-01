Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacak! başvuru şartları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2023 yılında 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplamda 2 bin 21 personel alımı yapacaklarını açıkladı. Bakan Bak, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bakanlık ve bağlı kuruluşlarının bütçe görüşmelerinde bu alımların gerçekleştirileceğini belirtti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlık tarafından yapılacak olan personel alımına başvuruda bulunacak adaylardan aranan şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7. alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 puan almış olmak,

Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç),

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.