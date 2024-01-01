Hastayı aynı gün ayağa kaldıran tedavi

Diz ağırları için yeni tedavi yöntemleri de sunulmaya devam ediyor. Genç hastalarla birlikte özellikle dizinden ameliyat olması gereken insanları ilgilendiren bu yöntemler Malatya’da da uygulanmaya başlanacak. Kordon bağı yönetmenden sonra Dizde İmplant Tedavisini (Sıvı Diz Protezi) anlatan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Mehmet Cengiz Hacıevliyagil, BUSABAH Medya’ya konuşarak, önemli açıklamada bulundu.

Dizinden rahatsız olan hastalara ameliyatla metal protez takıldığını ifade eden Dr. Mehmet Hacıevliyagil, artık, bir yöntemle bu ameliyata gerek kalmadığını söyledi.

“RAHAT BİR TEDAVİ”

“Dizinden rahatsız olan hastalara protez yerine bir iğne yapıyoruz” diyen Dr. Hacıevliyagil, “O iğne dizin sinovyal dokusuyla karşılaşınca donuyor. Sert bir materyal haline geliyor. O sert materyal kemiklerin birbirine sürtmesini önlüyor. Bir nevi protez işine yarıyor yani. Böyle kemikler birbirine aşındırıyor. Minimum 4 yıl kalıyor. Ki çok yeni bir tedavi yöntemi. Bu tedavi yöntemi ilk kez İstanbul’da ben yaptım. Protez ameliyatıyla karşılaştırılınca maliyet olarak da dağlar kadar fark var, daha uygun ve üstelik bu yöntemle ameliyat olunmuyor. Ayrıca hasta bu uygulamadan hemen sonra aynı gün ayağa kalkıyor, rahatlıkla yürüyebiliyor. ağrı gidiyor, tamamen protez takılmış bir diz gibi ama protezin de, ameliyatın da vermiş olduğu hiçbir komplikasyonu görmüyoruz. Bu kadar da rahat bir tedavi” diye konuştu.

“EKLEME GİRİNCE DONAN BİR MALZEME”

Bu tedavi yöntemindeki aşamaları anlatan Dr. Hacıevliyagil, “Normal hasta geliyor buraya. Önce bir buz uygulaması yapıyoruz. 10-15 dakika dizi biraz rahatlatıyoruz. Sonra ben dize basit bir enjeksiyon yapıyorum. Enjeksiyonla dize verdiğimiz malzeme 24 saatte donuyor. Hastaya evinde 24 saat istirahat öneriyoruz. Hastayı evinde yatırıyoruz. Evde buz tedavisi yapıyor. Ertesi gün hastamız futbol oynayabilir vaziyete geliyor. Ancak hastamız enjeksiyondan sonraki süreçte hiç kalkmaması lazım. Biraz meşakkatli bu süre, hastanın dinlenmesi gerekiyor. Ama bir ameliyatla kıyaslarsanız bu yöntem çok daha masum. Ameliyata göre çok daha az ıstıraplı bir şey. Dediğim gibi bu 4 yıl boyunca içeride kalan bir malzeme. Ekleme girince donan bir malzeme. O silikon 4 yıl sonra çıkarılmıyor, kendiliğinden eriyor. Herhangi cerrahi bir müdahaleye gerek yok. Bu eridikten sonra tekrar yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.