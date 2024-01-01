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Kültür ve Turizm Bakanlığı 1500 personel alımı yapacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılına umut verici bir açıklama ile giriş yaparak çeşitli unvanlarda 1500 yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu istihdamın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hem merkezinde hem de taşra teşkilatında gerçekleşeceğini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1500 personel alımı yapacak mask
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Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, çeşitli unvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun."

Bu açıklama ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kadrosunu güçlendirmeyi hedeflediği ve çeşitli alanlarda uzmanlaşmış personel alımı yaparak turizm ve kültür sektörlerine katkı sağlamayı amaçladığı anlaşılıyor. Söz konusu alımların, yeni personelin nitelikleri ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek unvanlar altında gerçekleşmesi bekleniyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi
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01 Oca 2024 - 14:47 - Gündem

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