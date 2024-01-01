Türkiye’de 2023 nasıl geçti?

Ocak ayında, memur ve emeklilerin maaş artış oranı önce yüzde 25 olarak açıklandı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu oran yüzde 30'a yükseltildi. Aynı ay içerisinde, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Kur'an-ı Kerim'i yaktığı olaylara Türkiye en üst düzeyde tepki gösterdi.

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 63 yaşında hayatını kaybetti, bu da müzik dünyasında bir kayba işaret etti.

Ancak yılın en büyük felaketi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler oldu. Depremler 11 ilde etkili oldu, özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi, Türkiye uluslararası yardımı içeren 4. seviye alarm verdi.

Mart ayında, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeler içeren kanun yürürlüğe girdi. Deprem felaketinin ardından, haziran ayında yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin tarihi 14 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

Mayıs ayında Türkiye, cumhurbaşkanı ve parlamento üyelerini seçmek için sandık başına gitti. İlk turda cumhurbaşkanı adayları yeterli çoğunluğu alamayınca, Türkiye tarihinde ilk kez ikinci tur oylama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci turda yüzde 52,18'lik oy oranıyla yeniden seçildi.

Aynı ay içerisinde Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi. Ayrıca dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasının hizmetine girdi.

Nisan ayında Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu İMECE yörüngeye fırlatıldı, yeni Altay Tankı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi ve Zonguldak Filyos'ta Karadeniz doğal gazı devreye alındı.

Temmuz ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Litvanya'daki NATO Liderler Zirvesi'nde oynadığı rol dikkat çekti. Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası Türkiye'nin NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve İsveç'in de Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini destekleyeceği açıklandı.

Eylül ayında Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında kaldı, sel felaketi pek çok evi ve iş yerini su altında bıraktı. Aynı ay içinde, tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ve iki kardeşi toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Son haftalarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı'nda yaşanan çatışmalarda 12 asker şehit oldu. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda ise 29 terör hedefi imha edildi.

Yılın son ayında, sahipsiz köpeklerin saldırısında bir çocuğun ağır yaralanması, sahipsiz hayvanlar sorununu ve eski Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın maç hakemine yönelik yumruklu saldırısı gündeme geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı