Elazığ yarın dikkat! Hangi bölgeler etkilenecek?

Merkez Elazığ'da Şeyhhacı Köyü Yukarıbağ, Şehsuvar Köyü Şehsuvar, Karasaz Köyü Karasaz Mevkii ve diğer bölgelerde 7 saat sürecek olan kesinti, 09:00'da başlayacak ve 16:00'ya kadar devam edecek. Bu süre zarfında, elektriğin olmaması nedeniyle hayatın olumsuz etkilenebileceği, özellikle belirtilen köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşların alternatif enerji kaynaklarına yönelmelerinin gerekebileceği belirtiliyor.

Sivrice ilçesindeki elektrik kesintisi ise 7 saat sürecek ve Akbuğday Köyü bu kesintiden etkilenecek. Başlama saati 09:00, bitiş saati ise 16:00 olarak planlandı.

Merkez Elazığ'daki diğer bir elektrik kesintisi 30 dakika sürecek ve etkilenecek bölgeler arasında Kırklar Mahallesi, Doğu Kent, Çatal Çeşme, Ulu Kent, Salı Baba, Sanayi, Sugözü, Göllü Bağ, Güneyçayırı Köyü Güneyçayırı, Ala Yaprak Mahallesi bulunmakta. Kesinti nedeni işletme bakım çalışması olup, başlama saati 14:00, bitiş saati ise 14:30.

Ayrıca, Merkez Elazığ'da Gümüşbağlar Köyü Düzler Gülmez, Gümüşbağlar Köyü Gümüşbağlar, Gümüşbağlar Köyü Çırçır Mezra, Gümüşbağlar Köyü Kümeevler, Obuz Köyü bölgelerinde 02 Ocak 2024 tarihinde 10:00 - 12:00 saatleri arasında altyapı çalışması sebebiyle bir elektrik kesintisi daha yaşanacak.