Jeoloji Profesörü “Malatya Fayı pasif” dedi Nedenlerini sıraladı

Şubat depremlerinin ardından açıklamaları ve bölgede yaptığı araştırmalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Mehmet Önal, Malatya Fayının pasif olduğunu bildirdi. Son zamanlarda Çöşnük Fayına dikkat çeken ve Çöşnük Fayının olmadığını iddia edenlere karşı belgeler sunan Önal, Malatya Fayının pasif olmasının nedenlerini sıraladı.

Prof. Dr. Mehmet Önal, Malatya Fayının pasif olmasının nedenlerini açıklayarak Malatya Fayının yıllık yer değişiminin 1 milimetre civarında olduğunu bildirdi.

MALATYA FAYININ PASİF OLMASININ NEDENLERİ

Jeoloji Mühendisi Önal Malatya Fayının yıllık yer değişiminin 1 milimetre kadar olduğunu belirterek bu fayın pasif olmasının nedenlerini şu şekilde açıkladı;

“1- Hekimhan civarında olan depremlerin Malatya Fayı üzerine düşen bir dış merkezinin kaydedilmemiş olması (E. Göktan ve D. Kalafat, 2023),

2- Malatya Fayının Anadolu Bloğunun güneybatı hareket yönüne dik olması (E. Göktan ve D. Kalafat, 2023),

3- Malatya Fayı üzerinde yapılan yersel çalışmalarda yılık yanal yer değişimin 1 mm civarında olması,

4- Malatya merkezinden Akçadağ’a kadar uzanan sismik kesitte (TPAO) Malatya Fayının yüksek açılı ters fay olarak görülmesidir”

Kaynak: Haber Merkezi