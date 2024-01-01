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Malatya'da yoğun sis devam edecek mi?

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Malatya'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Şehrin birçok bölgesinde görüş mesafesini düşüren sis, trafikte yoğunluğun artmasına neden oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metrenin altına düştüğü bildirildi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
Malatya'da yoğun sis devam edecek mi? mask
Malatya'da yoğun sis devam edecek mi?
Malatya'da yoğun sis devam edecek mi?
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Malatya'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Şehrin birçok bölgesinde görüş mesafesini düşüren sis, trafikte yoğunluğun artmasına neden oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metrenin altına düştüğü bildirildi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin akşam saatlerinde de etkili olacağını belirtirken, görüş mesafesinin zaman zaman 40 metreye kadar düştüğü şehirde sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekipleri sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarırken, sisin kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Oca 2024 - 14:24 Malatya- Gündem

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