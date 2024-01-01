O isim Hakkâri depremlerini yorumladı Sismik boşluk mu var?

Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt, “Kuvvetle muhtemel 7,0-7,4 Hakkâri depremi sonucunda en fazla yıkım Yüksekova’da yaşanabilir. Sayın valim bölgede kuvvetle muhtemel olası bir depreme karşı gerekli tüm tedbirler hızla ivedilikle alınmalıdır, özellikle Yüksekova’daki yapılar denetlenmelidir” dedi.

SİSMİK BOŞLUK

Yer bilimci Baturhan Öğüt açıklamalarında bölgedeki sismik boşluktan bahsederek, “Yüksekova’da yerin 5 kilometre derinliğinde 4,6 Büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros kenet kuşağı içerisinde "Sismik boşluk" diye adlandırılan Yüksekova fay zonu üzerinde olmuştur. Arabistan platosu bu bölgenin altına 28 milimetre/yıl hız ile dalmaktadır. Ayrıca bölge dalma batma baskı ve Avrasya Levhasının bölgeye uyguladığı basınç sebebi ile sıkışma, baskı alanındadır. Kenet kuşağı sistemi gerilim biriktirmekte. 2017 7,4 Irak Süleymaniye depremi bu bölgeye doğru stres transfer etmişti” açıklamalarında bulundu.

“EN KÖTÜ ZEMİNE SAHİP YÜKSEKOVA İLÇESİDİR”

Öğüt depremlerin özenle takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Bölge de gerçekleşen peşi sıra depremler/ depremcikler özenle takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bölge de en kötü zemine sahip Yüksekova ilçesidir. Kuvvetle muhtemel 7,0-7,4 Hakkâri depremi sonucunda en fazla yıkım Yüksekova’da yaşanabilir. Sayın valim, bölgede kuvvetle muhtemel olası bir depreme karşı gerekli tüm tedbirler hızla ivedilikle alınmalıdır, özellikle Yüksekova’daki yapılar denetlenmelidir” diyerek bölgedekileri ve yetkilileri uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi