Üç büyük depremi atlattı ancak 6 Şubat’ta yıkıldı İşte Malatya’nın sembolünde son durum

Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan, tamamen kesme taştan yapılan, merkez kubbe ve beş gözlü son cemaat mekanından oluşan Hacı Yusuf Taş Cami, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yerle bir oldu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Malatya'da yapımına 1893'te başlanan ve Sultan 2. Abdülhamit'in verdiği destekle 1912'de tamamlanan tarihi cami, asrın felaketinde yıkıldı. Depremlerde yıkılan tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nin ayağa kaldırılması için Vakıflar Genel Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Kubbesi çöken, minaresinin bir kısmı yıkılan caminin ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ederken, çalışmayı Vakıflar Genel Müdürlüğü yürütüyor.

“MALATYA'NIN YAŞADIĞI BÜTÜN DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ”

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, caminin son durumu hakkında AA muhabirine verdiği röportajda, "İlk etapta cami içerisindeki molozlar yerlerine ve sınıflarına göre ayrıldı. Hangi taş nereye düşmüş, kullanılabilir olup olmadığı, nerden düştüğü ve konumu tespit edildi. Malzemeler cami çevresinde sınıflandırıldı. Bu cami, Malatya'nın yaşadığı bütün depremlerden etkilenmiş. Derinsel çalışmayla zemin etüdü ve sondaj çalışması yapıldı, 3 sondaj açıldı. Bilim kurulu değerlendirmelerini sürdürüyor. Yapılacak projelendirmeyle eskisinden daha sağlam, bu tür depremlerle daha büyük depremlere dayanıklı olması için gereken yapılmaya çalışılıyor" dedi.

Ayrıca depremlerden etkilenen Malatya’da 30’a yakın ağır hasarlı kültür varlığı tespit edildi. Kentin en önemli kültür varlıklarından olan asırlık Teze Cami’de çalışmalar devam ediyor.