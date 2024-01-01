Gaziantepliler dikkat! Bu haber size

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Gaziantepliler dikkat! Gaziantep'te bugün birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 1 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te gerçekleşecek olan elektrik kesintisi detayları:

İlçe: Şehitkamil

Şehir: Gaziantep

Etkilenen Mahalleler:

Eydibaba

Fevzi Paşa

Göztepe

Hasırcıoğlu

Karşıyaka

Kocatepe

Mithatpaşa

Yunus Emre

Kesinti Başlangıç Zamanı: 1 Ocak 2024 Pazartesi, Saat 09:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 1 Ocak 2024 Pazartesi, Saat 15:00

Belirtilen saatlerin dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir.

İSLAHİYE

Etkilenen Kesimler: Yeşilova, Karkamış, Kiraz, Muhterem, Çığ, Bakır Yunus Emre

Kesinti Başlangıç Zamanı: 1 Ocak Pazartesi 2024, Saat 09:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 1 Ocak Pazartesi 2024, Saat 17:00

NİZİP

Etkilenen Yerler: Yayıktaş, 142001 Nolu, 142002 Nolu, 142003 Nolu, 142004 Nolu, 142005 Nolu, 142008 Nolu, 142009 Nolu Yayıktaş

Kesinti Başlama Zamanı: 1 Ocak Pazartesi, Saat 09:30

Kesinti Bitiş Zamanı: 1 Ocak Pazartesi, Saat 17:30.