Gaziantepliler dikkat! Bu haber size

Gaziantepliler dikkat! Gaziantep'te bugün birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 1 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te gerçekleşecek olan elektrik kesintisi detayları:
İlçe: Şehitkamil
Şehir: Gaziantep
Etkilenen Mahalleler:
Eydibaba
Fevzi Paşa
Göztepe
Hasırcıoğlu
Karşıyaka
Kocatepe
Mithatpaşa
Yunus Emre
Kesinti Başlangıç Zamanı: 1 Ocak 2024 Pazartesi, Saat 09:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 1 Ocak 2024 Pazartesi, Saat 15:00
Belirtilen saatlerin dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir.
İSLAHİYE
Etkilenen Kesimler: Yeşilova, Karkamış, Kiraz, Muhterem, Çığ, Bakır Yunus Emre
Kesinti Başlangıç Zamanı: 1 Ocak Pazartesi 2024, Saat 09:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 1 Ocak Pazartesi 2024, Saat 17:00
NİZİP
Etkilenen Yerler: Yayıktaş, 142001 Nolu, 142002 Nolu, 142003 Nolu, 142004 Nolu, 142005 Nolu, 142008 Nolu, 142009 Nolu Yayıktaş
Kesinti Başlama Zamanı: 1 Ocak Pazartesi, Saat 09:30
Kesinti Bitiş Zamanı: 1 Ocak Pazartesi, Saat 17:30.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.