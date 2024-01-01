01 Oca 2024 - 12:45- Gündem G:

Gaziantepliler dikkat! Bu haber size

ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantepliler dikkat! Gaziantep'te bugün birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 1 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te gerçekleşecek olan elektrik kesintisi detayları:
Gaziantepliler dikkat! Bu haber size mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantepliler dikkat! Gaziantep'te bugün birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 1 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te gerçekleşecek olan elektrik kesintisi detayları:

İlçe: Şehitkamil

Şehir: Gaziantep

Etkilenen Mahalleler:

Eydibaba

Fevzi Paşa

Göztepe

Hasırcıoğlu

Karşıyaka

Kocatepe

Mithatpaşa

Yunus Emre

Kesinti Başlangıç Zamanı: 1 Ocak 2024 Pazartesi, Saat 09:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 1 Ocak 2024 Pazartesi, Saat 15:00

Belirtilen saatlerin dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir.

İSLAHİYE

Etkilenen Kesimler: Yeşilova, Karkamış, Kiraz, Muhterem, Çığ, Bakır Yunus Emre

Kesinti Başlangıç Zamanı: 1 Ocak Pazartesi 2024, Saat 09:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 1 Ocak Pazartesi 2024, Saat 17:00

NİZİP

Etkilenen Yerler: Yayıktaş, 142001 Nolu, 142002 Nolu, 142003 Nolu, 142004 Nolu, 142005 Nolu, 142008 Nolu, 142009 Nolu Yayıktaş

Kesinti Başlama Zamanı: 1 Ocak Pazartesi, Saat 09:30

Kesinti Bitiş Zamanı: 1 Ocak Pazartesi, Saat 17:30.

 

# Elektrik kesintisi, Gaziantep, son dakika, Gaziantep elektrik kesintisi

01 Oca 2024 - 12:45 Gaziantep- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL