Tunceli ve Bingöl 2 Ocak 2024’e dikkat!

Tunceli ve Bingöl’de 2 Ocak 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle birçok bölge, ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte ayrıntılar:

Merkez İlçe:

Etkilenen Bölgeler: Aktuluk Mahallesi, Çalkıran Köyü, Buğulu Köyü Tahtamemiş MZ Mezra, Buğulu Köyü Dallı MZ Mezra, Buğulu Köyü, Buğulu Köyü Yukarıtarlacık MZ Mezra, Buğulu Köyü Hacılar Kom MZ Mezra, Buğulu Köyü Kalemüzü MZ Mezra, Cılga Köyü, Demirkapı Köyü, Buğulu Köyü Doğancık MZ Boş Mezra, Buğulu Köyü Kurutlu MZ Mezra, Buğulu Köyü Akoluk MZ Mezra, Çığırli Köyü.

Başlangıç Tarihi: 02/01/2024 saat 14:00

Bitiş Tarihi: 02/01/2024 saat 16:00

Kesinti Süresi: 2 saat

Tunceli'nin merkez ilçesinde gerçekleştirilecek olan işletme bakım çalışması nedeniyle belirtilen mahalle ve köylerde 2 saatlik bir elektrik kesintisi planlandı. Vatandaşlar, bu süre zarfında gerekli önlemleri alarak elektriksiz geçecekleri süreyi planlayabilir.

BİNGÖL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ İŞTE ETKİLENEN İLÇELER VE MAHALLELER

Bingöl'de 2 Ocak 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi olacak. İşte ayrıntılar:

Merkez İlçe:

Etkilenen Bölgeler: Gökçekanat Köyü

Kesinti Süresi: 7 saat

Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 16:00

Genç İlçe:

Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi

Kesinti Süresi: 7 saat

Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 16:00

Merkez İlçe:

Etkilenen Bölgeler: Yeşilyurt Mahallesi

Kesinti Süresi: 4 saat

Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:30

Bitiş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 13:30

Merkez İlçe:

Etkilenen Bölgeler: Çayağzı Köyü, Ardıçtepe Köyü, Garip Köyü, Kılçadır Köyü

Kesinti Süresi: 2 saat

Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:30

Bitiş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:30.