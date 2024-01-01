Tunceli ve Bingöl 2 Ocak 2024’e dikkat!

Tunceli ve Bingöl’de 2 Ocak 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle birçok bölge, ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte ayrıntılar:
Merkez İlçe:
Etkilenen Bölgeler: Aktuluk Mahallesi, Çalkıran Köyü, Buğulu Köyü Tahtamemiş MZ Mezra, Buğulu Köyü Dallı MZ Mezra, Buğulu Köyü, Buğulu Köyü Yukarıtarlacık MZ Mezra, Buğulu Köyü Hacılar Kom MZ Mezra, Buğulu Köyü Kalemüzü MZ Mezra, Cılga Köyü, Demirkapı Köyü, Buğulu Köyü Doğancık MZ Boş Mezra, Buğulu Köyü Kurutlu MZ Mezra, Buğulu Köyü Akoluk MZ Mezra, Çığırli Köyü.
Başlangıç Tarihi: 02/01/2024 saat 14:00
Bitiş Tarihi: 02/01/2024 saat 16:00
Kesinti Süresi: 2 saat
Tunceli'nin merkez ilçesinde gerçekleştirilecek olan işletme bakım çalışması nedeniyle belirtilen mahalle ve köylerde 2 saatlik bir elektrik kesintisi planlandı. Vatandaşlar, bu süre zarfında gerekli önlemleri alarak elektriksiz geçecekleri süreyi planlayabilir.
BİNGÖL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ İŞTE ETKİLENEN İLÇELER VE MAHALLELER
Bingöl'de 2 Ocak 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi olacak. İşte ayrıntılar:
Merkez İlçe:
Etkilenen Bölgeler: Gökçekanat Köyü
Kesinti Süresi: 7 saat
Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 16:00
Genç İlçe:
Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi
Kesinti Süresi: 7 saat
Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 16:00
Merkez İlçe:
Etkilenen Bölgeler: Yeşilyurt Mahallesi
Kesinti Süresi: 4 saat
Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:30
Bitiş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 13:30
Merkez İlçe:
Etkilenen Bölgeler: Çayağzı Köyü, Ardıçtepe Köyü, Garip Köyü, Kılçadır Köyü
Kesinti Süresi: 2 saat
Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:30
Bitiş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:30.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.