Karada havada ve denizde Zor hava şartlarına rağmen vatan nöbetine devam

Kahraman Türk askeri Mehmetçikler sınır birliklerinde, operasyon birliklerinde ve bağlı bulundukları birliklerde Türk milletinin huzur güvenliğini sağlamak maksadıyla fedakârca vatan nöbetlerini sürdürürken, düşmana korku salan görüntülerle Türk milletine yeni yıl mesajı verdi.

“SİZ RAHAT UYUYUN BİZ GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla zorlu kış şartları altında, terörü bitirme hedefinde olan kahraman Mehmetçikler sınır ötesinde amansız mücadele sergiliyor. Soğuk havaya aldırış etmeden tek bir terör unsuruna dahi geçit vermeyen Türk askeri, her zaman ve her daim göreve hazır bir şekilde vatan nöbetlerini sürdürüyor. Ailelerinden uzakta geçirdikleri yeni yılda da vatan millet ve bayrak aşkı ile sınır birliklerinde ve üs bölgelerinde gözünü kırpmayan Mehmetçikler, Türk bayrağımız ile birlikte düşmana korku salan fotoğraf kareleri yayınlayarak yeni yıl mesajları verdiler. Sırtındaki yaşam malzemelerinin olduğu kilolarca ağırlığa, zorlu kış şartlarına aldırış etmeden attıkları emin adımlarla, “hedef düşman” anlayışında Türk Bayrağının dalgalandığı her bir bölgeyi koruyan Mehmetçiklerin, bu duygu dolu fotoğraf kareleri ve mesajı asil Türk milletini de duygulandırdı. Geçtiğimiz günlerde 12 kahraman askerimizin şehit edilmesi ile birlikte Irak’ın kuzeyinde teröriste geçit vermemek adına operasyon faaliyetleri gerçekleştiren Mehmetçikler “Siz rahat uyuyun biz görevimizin başındayız” mesajı verdi.

MEHMETÇİKLER TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRMEYE DEVAM EDİYORLAR

12 kahraman şehidimizin kanını yerde bırakmamak adına tuttukları vatan nöbetlerinde ailesinden çocuklarından uzak bir şekilde kahramanca mücadele veren Mehmetçiğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıla saatler kala, görevleri başında olan Türk askerinin yeni yılını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Ülkemizi tehdit eden her bir terör unsuruna karşın mücadelesinde kararlıca devam eden Mehmetçikler, bir bir teröristlerin inlerine girerek teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.