Lezzetin damgasını vuran Arapgir mutfağı

Malatya'nın Arapgir ilçesi, geçmişten günümüze uzanan zengin ve özgün bir yemek kültürüne sahip. Bu kültür, geleneksel ve lezzetli yemekleriyle tanınmakta. İşte Arapgir ilçesine özgü bazı lezzetler:

Bumbar Dolması (Bumbar Dolması): Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yapılan bumbar dolması, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurularak hazırlanan özel bir dolma türü. Genellikle kış aylarında tercih edilen bu lezzet, bölge mutfağının önemli bir parçası.

Bastuk (Pestil): Meyve özlerinin baskı altında şekil verilerek kış için saklandığı bir tatlı olan bastuk, hem yöresel hem de besleyici bir atıştırmalık.

Çelem Dolması: Bulgur, soğan, maydanoz, kıyma, biber ve salça ile hazırlanan harç, çelem adı verilen bitkiyle doldurulur ve pişirilerek servis edilir. Geleneksel bir tarife sahip olan çelem dolması, bölgenin damak zevkine hitap eder.

Eksi Maya Ekmeği: Ekşi maya kullanılarak yapılan eksi maya ekmeği, probiyotik özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendiren bir ekmeğin tadını sunar.

Kömbe: Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yapılan kömbe, özellikle iki sac arasında pişirilerek hazırlanan bir börek çeşididir. Geleneksel bir tarife sahip olan kömbe, Arapgir ilçesinde de özel bir yere sahiptir.

Elma Galeyesi: Elma galeyesi, muhteşem lezzetiyle tatlı severleri cezbetmektedir. Tarifine göre hazırlanan elma galeyesi, bölgenin tatlı kültürüne renk katar.

Tarhana: Arapgir tarhanası, dövme adı verilen malzeme ile yoğrularak hazırlanır. Yoğurt ve mayalı hamur eklenerek yapılan bu lezzet, kış aylarında sıklıkla tüketilir.

Gelin Hanım Tatlısı: Özel bir tatlı olan gelin hanım tatlısı, yöresel malzemelerle hazırlanır ve kendine özgü bir tat profiline sahip.

Soğan Dolması: Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan dolma çeşitlerinden biridir. Soğan dolması, özel iç harcı ve pişirme yöntemiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakır.

Gildirik Köfte: Yoğurtlu hamur köfte türü olan gildirik köfte, Malatya'nın Arapgir ilçesine özgü bir lezzettir. Yöresel malzemelerle hazırlanan bu köfte, geleneksel yemek kültürünü yansıtır.

Arapgir ilçesinin zengin yemek kültürü, geçmişten günümüze kadar geleneksel tariflerle hala yaşatılarak, bölge halkının sofralarını süslemeye devam etmekte. Bu lezzetler, hem yöre halkının hem de misafirlerin beğenisini kazanmakta.