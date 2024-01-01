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Konteyner kentlere hangi otobüsler gidiyor? MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte Malatya’da 16K Merkez-Teknopark Konteyner Kent, 2K Elemendik Konteyner Kent ve 28E Samanköy Konteyner Kent’e ulaşım sağlayan otobüslerin kalkış saatleri…
Konteyner kentlere hangi otobüsler gidiyor? MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri mask
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16K otobüsleri nereye gidiyor? 16K otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Merkez-Teknopark Konteyner Kent’e ulaşım sağlayan 16K otobüslerinin kalkış saatleri…

16K: MERKEZ-TEKNOPARK KONTEYNER KENT

Hafta içi seferler:

Merkez'den Konteyner Kent'e sefer saatleri:

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:10, 10:00, 10:30, 11:20, 11:50, 12:40, 13:10, 14:00, 14:30, 15:20, 15:50, 16:00, 16:30, 16:40, 17:10, 17:20, 17:50, 18:00, 18:30, 18:40, 19:10, 19:20, 19:50, 20:00, 20:30.

Hafta sonu seferler:

Merkez'den Konteyner Kent'e sefer saatleri:

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:20, 09:50, 10:40, 11:10, 12:00, 12:30, 13:20, 13:50, 14:40, 15:10, 16:00, 16:30, 17:20, 17:50, 18:40, 19:10, 20:00, 20:30.

2K: ELEMENDİK KONTEYNER KENT

2K otobüsleri nereye gidiyor? 2K otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Elemendik Konteyner Kent’e ulaşım sağlayan 2K otobüslerinin kalkış saatleri…

Hafta içi seferler:

Elemendik'ten Merkez'e Sefer saatleri:

06:00, 06:15, 06:35, 06:55, 07:10, 07:20, 07:45, 08:10, 08:35, 09:00, 09:25, 09:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:45, 21:00, 21:45, 22:15, 23:30.

Hafta sonu seferler:

Elemendik'ten Merkez'e sefer saatleri:

06:00, 06:15, 06:35, 06:55, 07:10, 07:20, 07:45, 08:10, 08:35, 09:00, 09:25, 09:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:45, 21:00, 21:45, 22:15, 23:30.

28E: SAMANKÖY KONTEYNER KENT

28E otobüsleri nereye gidiyor? 28E otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, 28E Samanköy Konteyner Kent’e ulaşım sağlayan 28E otobüslerinin kalkış saatleri…

Hafta içi seferler:

Samanköy'den Konteyner'e seyahat edecekler için sefer saatleri:

06:00, 06:20, 06:30, 07:00, 07:20, 07:30, 07:50, 08:00, 08:20, 08:30, 08:50, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:10, 16:30, 16:40, 17:00, 17:10, 17:30, 17:40, 18:00, 18:10, 18:30, 18:40, 19:00, 19:10, 19:30, 19:40, 20:20, 20:40, 21:30, 21:50, 22:30, 22:50, 23:30.

Hafta sonu seferleri:

Samanköy'den Konteyner'e seyahat edecekler için hafta sonu sefer saatleri:

06:00, 06:20, 06:30, 07:00, 07:20, 07:30, 07:50, 08:00, 08:20, 08:30, 08:50, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:10, 16:30, 16:40, 17:00, 17:10, 17:30, 17:40, 18:00, 18:10, 18:30, 18:40, 19:00, 19:10, 19:30, 19:40, 20:20, 20:40, 21:30, 21:50, 22:30, 22:50, 23:30.

 

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01 Oca 2024 - 12:09 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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