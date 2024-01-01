Konteyner kentlere hangi otobüsler gidiyor? MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri

16K otobüsleri nereye gidiyor? 16K otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Merkez-Teknopark Konteyner Kent’e ulaşım sağlayan 16K otobüslerinin kalkış saatleri…
16K: MERKEZ-TEKNOPARK KONTEYNER KENT
Hafta içi seferler:
Merkez'den Konteyner Kent'e sefer saatleri:
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:10, 10:00, 10:30, 11:20, 11:50, 12:40, 13:10, 14:00, 14:30, 15:20, 15:50, 16:00, 16:30, 16:40, 17:10, 17:20, 17:50, 18:00, 18:30, 18:40, 19:10, 19:20, 19:50, 20:00, 20:30.
Hafta sonu seferler:
Merkez'den Konteyner Kent'e sefer saatleri:
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:20, 09:50, 10:40, 11:10, 12:00, 12:30, 13:20, 13:50, 14:40, 15:10, 16:00, 16:30, 17:20, 17:50, 18:40, 19:10, 20:00, 20:30.
2K: ELEMENDİK KONTEYNER KENT
2K otobüsleri nereye gidiyor? 2K otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Elemendik Konteyner Kent’e ulaşım sağlayan 2K otobüslerinin kalkış saatleri…
Hafta içi seferler:
Elemendik'ten Merkez'e Sefer saatleri:
06:00, 06:15, 06:35, 06:55, 07:10, 07:20, 07:45, 08:10, 08:35, 09:00, 09:25, 09:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:45, 21:00, 21:45, 22:15, 23:30.
Hafta sonu seferler:
Elemendik'ten Merkez'e sefer saatleri:
06:00, 06:15, 06:35, 06:55, 07:10, 07:20, 07:45, 08:10, 08:35, 09:00, 09:25, 09:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:45, 21:00, 21:45, 22:15, 23:30.
28E: SAMANKÖY KONTEYNER KENT
28E otobüsleri nereye gidiyor? 28E otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, 28E Samanköy Konteyner Kent’e ulaşım sağlayan 28E otobüslerinin kalkış saatleri…
Hafta içi seferler:
Samanköy'den Konteyner'e seyahat edecekler için sefer saatleri:
06:00, 06:20, 06:30, 07:00, 07:20, 07:30, 07:50, 08:00, 08:20, 08:30, 08:50, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:10, 16:30, 16:40, 17:00, 17:10, 17:30, 17:40, 18:00, 18:10, 18:30, 18:40, 19:00, 19:10, 19:30, 19:40, 20:20, 20:40, 21:30, 21:50, 22:30, 22:50, 23:30.
Hafta sonu seferleri:
Samanköy'den Konteyner'e seyahat edecekler için hafta sonu sefer saatleri:
06:00, 06:20, 06:30, 07:00, 07:20, 07:30, 07:50, 08:00, 08:20, 08:30, 08:50, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:10, 16:30, 16:40, 17:00, 17:10, 17:30, 17:40, 18:00, 18:10, 18:30, 18:40, 19:00, 19:10, 19:30, 19:40, 20:20, 20:40, 21:30, 21:50, 22:30, 22:50, 23:30.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.