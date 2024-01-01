Japonya’da şiddetli deprem meydana geldi Tsunami alarmı verildi

Japonya'nın Ishikawa Eyaletinde 7.4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen şiddetli deprem sonrasında ise Japonya’nın kıyı kesimlerine tsunami uyarısı yapıldı. Meydana gelen deprem sonrasında oluşacak tsunami dalgalarının boyunun 5 metreye kadar çıkabileceği için kıyı kesimlerde yaşayanlar için uyarı yapıldı.

Meydana gelen deprem sonrasındaki ilk tsunami dalgalarının 1 metre boyunda olduğu ve kıyılara ulaştığı bildirildi. Yetkililer bölgede yaşayan insanları yüksek tepelere veya yüksek katlı binalara doğru yönlendirmeye başladı.

YIKILAN BİNALAR VAR

Yeni yılın ilk günlerinde meydana gelen deprem sonucunda, ilk verilen bilgilere göre yıkılan binalar var. 7.4 büyüklüğündeki depremin ise 50 saniye sürdüğü açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi