Soner Bayram ile yollar ayrıldı! Peki yeni teknik hoca kim?

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 11’nci grupta mücadele eden Malatyaspor’da, teknik direktör Soner Bayram ile yollar ayrıldı. Yeni ismin ise Kangal Termikspor karşılaşması sonrası açıklanacağı bildirildi.

YENİ İSİM KANGAL TERMİKSPOR KARŞILAŞMASI SONRASI AÇIKLANACAK

Sezonun ilk yarısının tamamlanmasına bir hafta kalan Bölgesel Amatör Lig’de yeni teknik direktör arayışında olan sarı kırmızılı takım sezonun ilk yarısındaki son karşılaşmaya teknik direktör olmadan sahaya çıkacak. 7 Ocak 2024 Pazar gününde, yılın ilk karşılaşması ve sezonun ilk yarısının son maçında, konuk edeceği Kangal Termikspor karşılaşma sonrasında takımın başına getirilecek yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor. Teknik direktör Soner Bayram’ın ardından teknik direktörlük için bazı isimler üzerinde görüşmeler devam ederken, kulüp başkanı Muhammet Güner yeni teknik direktörü Kangal Termikspor karşılaşması sonrası açıklayacaklarını ifade etti.

SARI KIRMIZLI TAKIM ZİRVE YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYOR

Bölgesel Amatör Ligi 11’nci grupta şampiyonluk yaşamak isteyen sarı kırmızılı takım, sezonun ikinci yarısı için yeni planlamalar yeni teknik direktörle ve takıma yapılacak takviyeler ile zirve yarışından kopmadan puan farkını kapatıp sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyor. Kaliteli ve üst düzey oyunculara sahip sarı kırmızlı takım, geçtiğimiz hafta hakem hatasına rağmen Rüstempaşaspor deplasmanından altın değerinde 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Son haftalarda gerginliklerin ve hakem hatalarının yaşandığı grup karşılaşmalarında, Malatyaspor da nasibini aldı ve geçtiğimiz hafta bariz hakem hatası ile deplasmanda 2 puan kaybetti.