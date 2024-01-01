“Enflasyon ile mücadele noktasında kararlılık devam etmeli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Asgari ücreti 17.002 TL olarak açıklaması ile birlikte iş dünyasından da konuya ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak asgari ücreti değerlendirdi.

“HER ŞEY DENETLENMELİ”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, 2024 yılının denetim yılı olması gerektiğini ifade ederek “Tarladan marketlere kadar, kiralara kadar her şey denetlenmeli ki Sayın Cumhurbaşkanımızın enflasyon ile savaşı kazanılabilsin. Bugün gelinen noktada asgari ücretliye yapılan zamdan sonra eğer market fiyatları anında değişiyor ise Cumhurbaşkanımızın kararlılığını yok saymış ve yanında durmamış oluyor, fahiş fiyat uygulayanların yanındaymış gibi duruyoruz. Yeni asgari ücret kararını suiistimal ederek vatandaşın cebine göz dikenlere göz açtırılmamalı bunu suiistimal edenler en ağır mali cezalara çarptırılmalıdır. O nedenle Türkiye Yüzyılına güçlü bir ekonomi ile girmek adına mutlaka 2024 yılı mutlaka denetim yılı olmalı” şeklinde konuştu.

“DEPREMDE SIKINTI YAŞAYAN İŞLETMELERE CAN SUYU OLACAKTIR”

Deprem bölgesindeki işletmelere asgari ücret desteğinin devam etmesinin sıkıntı yaşayanlar için önemli olacağını da bildiren Başkan Şarlak, “Özellikle deprem bölgesinde ki işletmelere asgari ücret desteğinin mücbir sebep sürdükçe önemli bir ölçüde artırılması, depremde sıkıntı yaşayan işletmelere can suyu olacaktır. Artan maliyetler, dünyada yaşanan gelişmeler ve değişen ihracat pazarları göz önüne alındığında rekabet gücümüzü kaybetmemek adına devletimizden destek bekliyoruz. İhracatçılar olarak rekabet gücünü kaybetmemek için destek bekliyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN