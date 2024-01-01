01 Oca 2024 - 11:27 - Yaşam

Malatya’da 2024’ün ilk bebeği Hayata merhaba dedi

Malatya’da yeni yılın ilk bebeği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde dünyaya gelen Sıla ve Vedat Gökçe çiftinin kız çocuğu oldu. 2 kilo 950 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe henüz isim verilmezken, ilk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Sıla Gökçe, bebeğin kendileri için bir hediye olduğunu söyledi.