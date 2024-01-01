Malatya’da 2024’ün ilk bebeği Hayata merhaba dedi

Malatya’da yeni yılın ilk bebeği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde dünyaya gelen Sıla ve Vedat Gökçe çiftinin kız çocuğu oldu. 2 kilo 950 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe henüz isim verilmezken, ilk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Sıla Gökçe, bebeğin kendileri için bir hediye olduğunu söyledi.
Malatya’da 2024’ün ilk bebeği dünyaya geldi. Yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe henüz isim verilmezken, ebeveynleri ise mutluluklarını dile getirdi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Baba Vedat Gökçe ise duygularını tarif edemeyeceğini kaydederek, yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti. Kadın Doğum Uzmanı Şeyma Çolak Yüksek, ismi henüz konulmayan bebekle yeni yılı karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.