Türkiye, yeni yıla “merhaba” dedi

Türkiye, 2024’e binlerce kişinin geri sayımının ardından “merhaba” dedi. Malatya’da da buruk da olsa bir yeni yıl heyecanı vardı.

Dünyanın dört bir yanında 2024’e girmek için geri sayım sürüyor. Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda 2024’e merhaba dedi. Yeni Zelanda, 2024’ün ilk dakikalarına TSİ 14.00’da havai fişek gösterisi ile girdi.

Türkiye ise az önce yeni yıla “merhaba” dedi. Malatya’da da buruk da olsa bir yeni yıl heyecanı vardı. Şehirde yılbaşı tedbirleri kapsamında 13 güzergâhta yaya devriye, 16 sabit noktada uygulama görevlerinde 141 İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip şu sıra görev yapıyor. Ayrıca belediyeler de çalışmalarını sürdürüyor.