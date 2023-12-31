2023’te Malatya’da neler yaşandı?

Tarihler 1 Ocak 2023’ü gösterdiğinde aslında herkes çok umutlu ve mutluydu. Neredeyse 1 ay sonra ise asrın felaketi yaşandı. Sonrası ise tam anlamıyla bir kaos… işte 2023 yılında Malatya olarak yaşadığımız şeyler…

YENİ MALATYASPOR’DA YILMAZ VURAL DÖNEMİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Yılmaz Vural’la anlaştı. Yeni Malatyaspor’da istifa eden teknik direktör Hasan Özer’in yerine Yılmaz Vural getirildi. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, ”Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” denildi.

YENİ YILIN İLK BEBEKLERİ İKİZ KARDEŞLER AYŞE VE MURAT OLDU

Malatya’da 2023 yılının ilk ikiz bebekleri Ayşe ve Murat, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gözlerini açtı.

ASTSUBAY HARUN UĞUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Konya’da askeri aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur, memleketi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı.

MALATYA’YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Malatya’yı bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine 7 Ocak’ta düşen mevsimin ilk karını gören vatandaşlar ise kendini dışarı attı.

HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hamile eşini silahla başından vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti.

SERVİS ŞOFÖRÜ ÖĞRENCİLERİ TOKATLADI

Malatya’da bir okul servisi şoförünün trafikte durdurduğu araçta bulunan üç ilkokul öğrencisine tokat attığı anlar kameralara yansıdı. Bu konu günlerce ulusal medyada konuşuldu.

KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN POLİS, MALATYA’DA DEFNEDİLDİ

Kırşehir’de kendisi gibi polis olan eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Polis Memuru Aslı Yılmaz (33) memleketi Malatya’da gözyaşları arasında defnedildi.

POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Diyarbakır’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kemal Güleç memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

MALATYA'DA BELEDİYE OTOBÜSÜ BARAJ GÖLÜNE UÇTU: 3 YARALI

Malatya'da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, aralarında sürücünün bulunduğu toplam 8 kişi, ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarıldı.

YEDİEMİN OTOPARK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Malatya'da jandarma tarafından yediemin otoparklarındaki araçların parçalarını çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MALATYA’DA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapanırken, kentte okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

VE 6 ŞUBAT…

Saatler 04.17’yi gösterdiğinde Malatya büyük bir sarsıntı ile uyandı. Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.8 büyüklüğündeki depremde Malatya’da da çok sayıda bina çöktü. Malatya’da 140’ın üzerinde binanın çöktüğü gelen ilk bilgiler arasındaydı. Bölge illerden arama kurtarma ekipleri Malatya’ya geldi.

TARİHİ CAMİ DEPREMDE YIKILDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Malatya kent merkezinde bulunan tarihi Yeni Cami de yıkıldı.

MALATYA’DA İÇME SUYU UYARISI

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremin büyük oranda etkilediği Malatya’da valilik tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir açıklamaya kadar vatandaşların şebeke suyunu içmemeleri gerektiği bildirildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 7,8 depreme ilişkin olarak, “Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece eğitim öğretime bir hafta ara vereceğiz” dedi. Ayrıca depremden etkilenen Malatya’da üniversite eğitimine de ara verildi.

İKİNCİ DEPREM!

Kahramanmaraş merkezli 11 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 13.30 sularında 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Binlerce insan perişan oldu.

Bu süreçten sonra binlerce kişi yardım gönderdi, gönüllüler buraya gelip yardım etti, binler bir oldu.

DEPREME DAYANIKLI DİYE SATILMIŞTI, İLK DEPREMDE YIKILDI

Malatya'da "depreme dayanıklı" denilerek satılan Asur Konutları, ilk depremde yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı. Bu konu günlerce konuşuldu.

ENKAZ ALTINDA KALAN VATANDAŞ AYAĞI KESİLEREK KURTARILABİLDİ

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Malatya’da da yıkıma sebep olan depremde enkaz altında kalan bir kişi, ayağı kesilerek kurtarılabildi. Bu konu yine günlerce konuşuldu.

DEPREM FELAKETİ, SPOR CAMİASINDAN ÇOK SAYIDA CAN ALDI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerde, aralarında sporcular, antrenörler ve yöneticilerin de bulunduğu futbol, basketbol, voleybol, güreş, atıcılık gibi branşlarda birçok spor insanı hayatını kaybetti. 10 şehirde çok sayıda spor kulübünün etkilendiği depremlerde, Yeni Malatyaspor forması giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'da oynayan Taner Kahriman, Hakan Doğan ve Saruhan Bolat, İskenderunspor'da teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez ile 18 Yaş Altı Takımı'nın sporcusu Burak Duraltı hayatını kaybetti. Onvo Hataysporlu oyuncu Verda Demetgül, Hatayspor malzemecisi Onur Akdeniz ve Kadınlar 3. Lig ekibi Şanlıurfa Gençlikspor Antrenörü Mustafa Abak ile eşi Hacer Abak da enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

1237 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son yapılan açıklamaya göre, bu felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 783 oldu. Bu sayının birkaç daha arttığı ifade ediliyor. Malatya'da ise maalesef bin 237 kişi depremde hayatını kaybetti. Şehir tam anlamıyla yerle bir oldu, merkez kocaman bir meydan haline geldi. Yıkımlar ise sürmeye devam ediyor.

MART AYINDA 5.6 DEPREMİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da 27 Mart günü 12.04’te 5.6’lık bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığı şehirde binaların yıkılma anları ise kameralara yansıdı.

10 AĞUSTOS’TA 5.3

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, 10 Ağustos’ta yaşanan deprem saat 20.48’te Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

MALATYA’DA 3 KATLI AĞIR HASARLI BİNA ÇÖKTÜ: 1 KİŞİ ÖLDÜ

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı bir bina çöktü. Binanın enkazında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde meydana geldi. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan 3 katlı bir bina, kapı ve pencerelerinin söküm çalışmaları sırasında kendiliğinden çöktü. 4 kişinin çalışma yaptığı binada 3 kişi kaçarak kurtulurken, Oktay Cücün (29) ise enkaz altında kaldı.

SAHİPSİZ MALATYA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır şekilde etkilenen Malatya’da özellikle şehrin sahipsizliği vatandaşa illallah ettirdi. Bu süreçte verilen tepkilerden sonra Malatya’daki yıkım dikkat çekti ve şehrin ayağa kalkması için girişimler artırıldı.

MALATYASPOR LİGDEN ÇEKİLDİ

Depremden etkilenen şehirlerin takımları Hatayspor, Gaziantep FK, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor ligden çekildi. Süper Lig’de Hatayspor, Gaziantep FK ile 1. Lig’de Adanaspor ve Yeni Malatyaspor’un hakları saklı kalarak oynanan müsabakalar 3-0 aleyhine sonuçlandı. TFF'nin aldığı karar sonrası bir sonraki sezon ise takımlar bulundukları ligde mücadele etmeye devam etti. Hatayspor ve Gaziantep FK’da birçok futbolcu, devre arasında diğer takımlara kiralık olarak transfer oldu. Bu takımlardan transfer edilen futbolcular için de TFF kararıyla yerli statüsünde oynama izni verildi.

MALATYA’DA SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Malatya’da etkili sağanak yağmur sele neden oldu. Birçok noktada yollarda göçükler oluşurken bazı evleri su bastı. Malatya genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Birçok noktada yollarda göçükler oluşurken bazı evleri su bastı. Doğanşehir ilçesinde aşırı yağış sele neden olurken, dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

DEPREMZEDELERİN EN ACI BAYRAMI

Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden depremzedeler, bayramın ilk gününde mezarlıklara akın etti. En acı bayramı yaşayan depremzedeler, yakınlarının kabirleri başında gözyaşı dökerek dua etti.

MALATYA’DA DOLU, KAYISI BAHÇELERİNE ZARAR VERDİ

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı kayısı ağaçlarına zarar verdi.

MALATYA SANDIĞA GİTTİ

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti.

MALATYA’DA ŞEHİDE SON GÖREV

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlendiği hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Malatya’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.