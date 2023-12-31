Herkes yeni yıla girerken, biz o günden çıkamayacağız 10 – 9 – 8 – 7 – 6 Şubat

Bundan yaklaşık 11 ay önce, 10 şehirle beraber Malatya’yı, anılarımızı, arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, gezdiğimiz sokakları, hayranlıkla izlediğimiz Yeni Cami’yi, emektar Akpınar’ı, “Malatya’nın İstiklal’i” denilen İnönü Caddesi’ni, çarşının çarşı olduğu yer Kışla’yı, gençlerin tıklım tıklım doldurduğu Fuzuli’yi, rengarenk Şemsiye Sokağı’mızı, ışıl ışıl Kuyumcular Çarşısı’nı, yıllarca cefamızı çeken PTT binasını, milyonlarca kişiyi ağırlayan Öğretmenevi’ni ve aslında ne kadar kalabilmişse kalan canımızdan başka her şeyimizi alıp götüren 6 Şubat depremleri, yani “asrın felaketi” yaşandı.

6 ŞUBAT GECESİ SAATLER 04.17'Yİ GÖSTERDİĞİNDE…

6 Şubat gecesi saatler 04.17'yi gösterdiğinde erde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli, büyüklüğü 7.7 olan büyük bir deprem meydana geldi. Aynı günün sabahında, saat 13.24'te yine Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya depremde ciddi derecede sarsıntı yaşadı. Bazı şehirlerde sağlam bina neredeyse kalmadı. Bahsi geçen yerler afet bölgesi ilan edildi ve aynı illerde OHAL kararı alındı. Elazığ ise bu 10 şehire sonradan eklendi ve yine 6 il çok sonra afet bölgesi ilan edildi.

50 BİNDEN FAZLA CAN GİTTİ

Son yapılan açıklamaya göre, bu felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 783 oldu. Bu sayının birkaç daha arttığı ifade ediliyor. Malatya'da ise maalesef bin 237 kişi depremde hayatını kaybetti. Şehir tam anlamıyla yerle bir oldu, merkez kocaman bir meydan haline geldi. Yıkımlar ise sürmeye devam ediyor.

MALATYA’DA 2023 NASIL GEÇTİ?

Yeni yıla sayılı günler kala tüm dünyada heyecanlı bir bekleyiş sürerken deprem bölgesinde ise yaşam neredeyse sadece yeme, içme, sığınma gibi temel ihtiyaçların karşılanabildiği hayatta kalma üzerine kurulu bir durumda ilerliyor. 2023 yılı Malatya için tam bir keşmekeşte bitti. Yılın ilk aylarında yaşanan 6 Şubat depremleri, şehrin kaderini değiştirdi. Daha düne kadar ise artçılar sürekli devam etti. Bazen artçılar 5.0 büyüklüğünü de geçti. Toz, duman, asbest, enkaz, çadır, konteyner içinde geçen yıl, öyle de bitti.