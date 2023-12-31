Malatya’da Emniyet tetikte

Malatya’da yılbaşı tedbirleri kapsamında 13 güzergahta yaya devriye, 16 sabit noktada uygulama görevlerinde 141 İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip şu sıra görev yapıyor.

Malatya Valiliğince alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmeleri amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, umuma açık eğlence yerleri, AVM, parklar, tren garı, otobüs terminali gibi noktalar başta olmak üzere şehrin genelinde denetimler yapılıyor.

Bu kapsamda 13 güzergahta yaya devriye, 16 sabit noktada uygulama görevlerinde 141 ekip yaklaşık 2 bin 200 personel ile görev alındı.

Yine araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği güzergahlarda trafik ekiplerince de gerekli tedbirler alındı; gece boyunca kontroller devam edecek.