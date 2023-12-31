Malatya’da Emniyet tetikte

Malatya’da yılbaşı tedbirleri kapsamında 13 güzergahta yaya devriye, 16 sabit noktada uygulama görevlerinde 141 İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip şu sıra görev yapıyor.
Malatya Valiliğince alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmeleri amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, umuma açık eğlence yerleri, AVM, parklar, tren garı, otobüs terminali gibi noktalar başta olmak üzere şehrin genelinde denetimler yapılıyor.
Bu kapsamda 13 güzergahta yaya devriye, 16 sabit noktada uygulama görevlerinde 141 ekip yaklaşık 2 bin 200 personel ile görev alındı.
Yine araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği güzergahlarda trafik ekiplerince de gerekli tedbirler alındı; gece boyunca kontroller devam edecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.