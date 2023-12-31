Bakan Uraloğlu koordinasyon toplantısına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gitti. Ziyaret kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Gürkan, Bakan Uraloğlu'na Malatya'da gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Ziyaret sırasında Başkan Gürkan, Sayın Bakan'a teşekkürlerini ileterek desteklerinden dolayı memnuniyetini ifade etti. Bakan Uraloğlu da Malatya'da yapılan hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun ziyaretinin devamında, Malatya'da düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldığı bildirildi. Bu tür toplantılar, bakanlıklar arası koordinasyonu sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliği içinde projeleri değerlendirmek ve ilgili konularda alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla düzenlenir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı