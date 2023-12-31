Bakan'dan şehit Emre Taşkın’ın ailesine taziye ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Uraloğlu, ailenin acısını paylaşmak ve taziyelerini iletmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyarette şehidin babası Engin Taşkın'a başsağlığı dileklerini iletti.
Ziyaretin ardından Bakan Uraloğlu, Malatya'da bulunan Rönasans Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi. Çocuklarla da buluşan Uraloğlu, ev ziyareti yaparak depremzede ailelere misafir oldu. Bu tür ziyaretler, devlet yetkililerinin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak sorunları yerinde görmesi ve ihtiyaçları daha yakından anlaması açısından önemli bir rol oynar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.