Hakkâri’de ardı ardına deprem

AFAD tarafından verilen bilgilere göre Hakkâri Yüksekova’da art arda deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Hakkâri Yüksekova’da bugün saat 19.37’de 4.4 büyüklüğünde ve saat 20.06’da 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk deprem yerin 3.62 kilometre altında, ikinci deprem ise yerin 2.52 kilometre altında gerçekleşti.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık yarım saat arayla iki deprem meydana geldi. AFAD tarafından verilen bilgilere göre ilk deprem Hakkâri Yüksekova’da saat 19.37’de, 4.4 büyüklüğünde ve yerin 3.62 kilometre altında, ikinci deprem ise saat 20.06’da 4.5 büyüklüğünde ve yerin 2.52 kilometre altında meydana geldi. İlk alınan bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor.