Akaryakıt istasyonunda ki yangın korku dolu anlara neden oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, bir otomobilin yakıt aldığı sırada deposunun alev almasıyla bir yangın çıktı. Yangın, anında yükselen alevlerin istasyona sıçramasıyla korku dolu anlara neden oldu.

Ulutürk Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda gerçekleşen olayda, otomobilin deposundaki yangın hızla büyüdü. İstasyon çalışanları hemen müdahalede bulunarak yangını kısa sürede kontrol altına aldılar. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmemiş olup, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılmıştır. Akaryakıt istasyonlarında güvenlik önlemlerinin alınması ve yangın gibi acil durumların yönetilmesi için sürekli olarak eğitim alınması önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı