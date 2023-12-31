Tehlikeli yolculuk: Çocuklar kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yaşanan olayda, bir grup çocuk öğlen saatlerinde caddeden geçen kamyonetin arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Bu olay, seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen bu tehlikeli yolculuk, çocukların canlarını hiçe sayarak kamyonetin arkasında seyahat etmelerini gösteriyor. Görüntüler, çocukların trafik kurallarına uymadan tehlikeli bir şekilde araçtan araca geçiş yapmalarını gözler önüne seriyor.

Bu tür tehlikeli davranışlar genellikle trafik güvenliği açısından büyük risk taşır ve yetişkin denetimine ihtiyaç duyar. Güvenlik konusunda farkındalık yaratmak ve benzer olayların yaşanmasını engellemek için toplumda bilinçlendirme çalışmalarının önemi büyüktür.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı