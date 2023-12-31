Antalyaspor, Sergen Yalçın ile teknik direktörlük görevine anlaştı

Antalyaspor, Süper Lig ekiplerinden biri olarak teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Kulüp başkanı Sinan Boztepe'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Nuri Şahin'in ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiği duyuruldu.

Başkan Sinan Boztepe'nin yeni yıl mesajı niteliğindeki paylaşımda,

"Kulübümüz teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

ifadelerine yer verildi.

Sergen Yalçın, Türk futbolunda tanınan bir isim olup, daha önce çeşitli Süper Lig takımlarında teknik direktörlük görevinde bulunmuştur. Antalyaspor'un bu tercihi, kulüp taraftarları ve futbol camiası tarafından merakla beklenen bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı