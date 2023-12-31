Bakan Uraloğlu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki heyetle birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu’nu makamında ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın tarihi hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Gürkan aynı zamandan 2019 yılından bugüne Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’na bir sunum yaptı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu Malatya’mızda ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Sayın Bakanımız görev aldığı tüm kademelerde yaptığımız işlerde her zaman yanımızda olmuştur. Göreve geldiğimiz günden beri gerçekleştirdiğimiz hizmet ve yatırımlardan dolayı bizlere her zaman destek vererek, yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza ve Bakan Yardımcılarımıza, Hükümetimize ve Milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum”

şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yatırım ve hizmetler sunumunun ardından bir konuşma gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya’da gerçekleştirilen yatırım ve hizmet çalışmalarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Uraloğlu,

“Her kim memleketi için taş üstüne bir taş koyuyorsa, Allah razı olsun. Malatya’da olsun, bizler olalım arkamıza her ne eser bırakabilirsek ne mutlu bize. Selahattin Başkanımız güzel hizmetler yapıyor Allah razı olsun”

dedi.

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi ziyareti sırasında ‘Şeref Defteri’ni de imzaladı.

Kaynak: BÜLTEN