Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Çelik’in taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Özdemir Sokak, Doğanlar Sitesi A-Blok, No: 2/14, Yeşilyurt.
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hayriye Sürücü’nün taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, Pütürgeliler Apartmanı, No: 42/5, Battalgazi.
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeliha Beler’in taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Sayfiye Sokak, No: 50/10, Battalgazi.
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fadime Çelik’in taziye adresi: Meydanbaşı Mahallesi, Selahattin Gürkan Sokak, No:1, Battalgazi.
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Coşkun’un taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Selen Sokak, Bilgenler Apartmanı, B-Blok, No: 6/3, Yeşilyurt.
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Okan Pehlivan’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Altıparmak Sokak, No: 7, Yeşilyurt.
70 yaşında vefat eden ve Atalay Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mahmut Duran’ın taziye adresi: Atalay Mahallesi, Yeşilyurt.
72 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Yeter Yoldaş’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.
77 yaşında vefat eden ve Cafana Mahallesi Mezarlığına defnedilen Kadir Yüksel’in taziye adresi: Cafana Mahallesi, Yeşilyurt.
60 yaşında vefat eden ve Eğin Mahallesi Mezarlığına defnedilen Memet Alpaslan’ın taziye adresi: Eğin Mahallesi, Akçadağ.
86 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Fatma Özavcı’nın taziye adresi: Doğanşehir.
73 yaşında vefat eden ve Suluköy Mahallesi Mezarlığına defnedilen İbrahim Yumrutepe’nin taziye adresi: Suluköy Mahallesi, Yeşilyurt.
46 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığına defnedilen Nuray Menevşe’nin taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
Malatya’da bugün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.