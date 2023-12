Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Çelik’in taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Özdemir Sokak, Doğanlar Sitesi A-Blok, No: 2/14, Yeşilyurt.

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hayriye Sürücü’nün taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, Pütürgeliler Apartmanı, No: 42/5, Battalgazi.

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeliha Beler’in taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Sayfiye Sokak, No: 50/10, Battalgazi.

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fadime Çelik’in taziye adresi: Meydanbaşı Mahallesi, Selahattin Gürkan Sokak, No:1, Battalgazi.

59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Coşkun’un taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Selen Sokak, Bilgenler Apartmanı, B-Blok, No: 6/3, Yeşilyurt.

59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Okan Pehlivan’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Altıparmak Sokak, No: 7, Yeşilyurt.

70 yaşında vefat eden ve Atalay Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mahmut Duran’ın taziye adresi: Atalay Mahallesi, Yeşilyurt.

72 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Yeter Yoldaş’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.

77 yaşında vefat eden ve Cafana Mahallesi Mezarlığına defnedilen Kadir Yüksel’in taziye adresi: Cafana Mahallesi, Yeşilyurt.

60 yaşında vefat eden ve Eğin Mahallesi Mezarlığına defnedilen Memet Alpaslan’ın taziye adresi: Eğin Mahallesi, Akçadağ.

86 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Fatma Özavcı’nın taziye adresi: Doğanşehir.

73 yaşında vefat eden ve Suluköy Mahallesi Mezarlığına defnedilen İbrahim Yumrutepe’nin taziye adresi: Suluköy Mahallesi, Yeşilyurt.

46 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığına defnedilen Nuray Menevşe’nin taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.