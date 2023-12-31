Malatya’da kaza! Araçlar hurdaya döndü

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 2 araç hurdaya döndü. Ayrıca bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Malatya’da meydana gelen trafik kazası ve ev yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Hazar Sokak’ta hafif ticari araç bir otomobile çarptı. Kazada araçlar hurdaya döndü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesi ile 2 yara sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye götürüldü.

EN ÜST KATTA YANGIN ÇIKTI

Ayrıca Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi Serttaş Sokak’ta bir binanın en üst katında yangın meydana geldi. Yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangında maddi hasar meydana geldi.