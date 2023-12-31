Elemendik Konteyner Kent’te yangın!

Malatya’da son zamanlarda yaşanan konteyner yangınlarına bir yenisi daha eklendi.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan Elemendik Konteyner Kent içerisinde konteyner yangını meydana geldi.
Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından duruma müdahale etti.
Maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmadı. Vatandaşlar ise panik yaşadı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.