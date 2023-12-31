- Asayiş

Elemendik Konteyner Kent’te yangın!

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Malatya’da son zamanlarda yaşanan konteyner yangınlarına bir yenisi daha eklendi.
Elemendik Konteyner Kent’te yangın! mask
Elemendik Konteyner Kent’te yangın!
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Malatya’da son zamanlarda yaşanan konteyner yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan Elemendik Konteyner Kent içerisinde konteyner yangını meydana geldi.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından duruma müdahale etti.

Maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmadı. Vatandaşlar ise panik yaşadı. 
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31 Ara 2023 - 18:12 Malatya- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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