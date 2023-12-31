Önce aracı sonra kendisi saldırıya uğradı

İzmir Torbalı’da bir hafta önce aracı kurşunlanan kıraathane ve şans oyunları bayiliği işletmeciliği yapan esnaf, dün de silahlı saldırıya uğradı.

İzmir Torbalı’da bir hafta önce aracı kurşunlanan esnaf, dün de silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda esnaf ayağından vurulurken, çevrede bulunan bir vatandaş da seken kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede kıraathane ve şans oyunları bayiliği işletmeciliğini yapan İ.Ç.’nin aracı, geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Saldırıdan yara almadan kurtulan İ.Ç., olaydan bir hafta sonra Torbalı meydanında yüzü maskeli şüpheli veya şüpheliler tarafından ATM’den para çektiği esnada bir kez daha tabancayla silahlı saldırıya uğradı. İ.Ç., ayağından yaralanırken, tabancadan seken kurşunlardan birisi de çevredeki bir vatandaşın ayağına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Her iki yaralıda olay yerine gelen sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, İ.Ç.’nin aracının kurşunlanması ve dün gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının bağlantılı olup olmadığı yönünde polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı ve sırra kadem basan saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı